Next Age selezionerà 10 start up Nuova call per la Silver Economy

E’ stata aperta la call per l’edizione 2023 di Next Age, il primo programma di accelerazione in Europa specificamente dedicato alle startup della Silver Economy, nato su iniziativa di CDP Venture Capital assieme ad AC75 Startup Accelerator, l’acceleratore promosso da Fondazione Marche con Fondazione Cariverona e Politecnica delle Marche. Next Age è un programma triennale, che prevede di selezionare ogni anno circa 10 startup in fase seed e pre-seed, che avranno accesso ad un percorso strutturato della durata di 4 mesi, con il supporto dei partner dell’acceleratore, per essere guidate verso la validazione delle proprie soluzioni e del proprio modello di business. Oltre all’investimento iniziale di 102 mila euro per ciascuna delle startup selezionate, gli asset del programma includono il capitale per due successivi round di follow-on post accelerazione per un budget complessivamente allocato fino a rispettivamente 1,8 milioni e 4,8 milioni, destinati alle realta’ con il maggiore potenziale di crescita. Il programma è gestito da AC75 Startup Accelerator insieme al venture capital internazionale SOSV e vede la presenza di Intesa Sanpaolo in qualità di main partner, oltre che dell’Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani, della Politecnica delle Marche e dello UK National Innovation Center for Aging (NICA) come partner scientifici dell’iniziativa. La Silver Economy è un ambito molto ampio, che spazia dal benessere alla salute, dai nuovi modelli abitativi e assistenziali alle attività ricreative.