Niccolò Bontempi morto 7 giorni dopo l’incidente a Falconara

Falconara (Ancona), 26 giugno 2023 – Non ce l'ha fatta Niccolò Bontempi. Dopo sette giorni di agonia il suo sorriso si è spento stamattina, all'ospedale di Torrette, in seguito al drammatico incidente di lunedì scorso lungo la Flaminia.

Il 31enne di Ancona, ma residente a Montemarciano, viaggiava in sella al suo Kymco People S, quando si è verificato un tremendo schianto con una Mazda condotta da una 26enne del posto. Lo scooter procedeva da Falconara verso Ancona.

L'auto, invece, in direzione opposta e stava svoltando a sinistra, per introdursi in un passo privato tra i civici 412 e 413. All'altezza della Farmacia Palombina un impatto violentissimo.

Bontempi avrebbe prima battuto la testa sul parabrezza della vettura e, successivamente, sarebbe piombato sull'asfalto, dov'è rimasto privo di sensi complici i gravissimi traumi riportati. Dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte nella clinica di Rianimazione dell'ospedale di Torrette, circondato dall'affetto dei propri cari e amici, stamattina è arrivata la triste notizia che ha gettato nello sconforto i suoi affetti. Si starebbe valutando l'espianto degli organi, come ultimo atto di altruismo nel segno di Niccolò. Faceva il capotreno presso le Ferrovie dello Stato, una vita nello sport tramite il basket. Dopo i tragici fatti di lunedì, in un primo momento, aveva ricevuto soccorso da alcuni passanti, che si erano precipitati senza indugiare in strada. Immediata la chiamata al Numero unico delle emergenze. Sul posto si sono portate l'ambulanza della Croce Gialla di Falconara, che ha raggiunto la Statale assieme all'automedica. Era stata allertata anche l'eliambulanza, ma Icaro non si è alzato in volo in quanto il ragazzo è stato trattato da medici e sanitari e trasportato d'urgenza a sirene spiegate in pronto soccorso. Vi è arrivato con un quadro clinico complesso, quasi disperato. Nel frattempo erano presenti anche i vigili del fuoco, nonché due pattuglie della Polizia locale di Falconara i cui agenti si sono distribuiti nei rilievi dell'incidente e nel disciplinare la viabilità. Per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità si confida nelle telecamere di ultima generazione che sono state recentemente installate lungo la Flaminia. Potrebbero aver ripreso il momento dell'urto disgraziato.

Sotto choc ma illesa la 26enne alla guida dell'auto, inconsolabile e in lacrime dopo l'accaduto.