Niccolò, si valuta l’espianto degli organi del 31enne

Una comunità intera è in lutto per la scomparsa del 31enne Niccolò Bontempi che lunedì 19 è rimasto coinvolto nel tragico incidente in moto ed è deceduto dopo una settimana di agonia a Torrette. L’ultimo viaggio in scooter si è interrotto all’altezza della farmacia Palombina, lungo la Flaminia. Si sta valutando l’espianto degli organi, il gesto più bello che potrebbe salvare altre vite. I funerali non sono ancora stati fissati, si attende il nulla osta dell’autorità giudiziaria per la consegna della salma ai familiari. In tantissimi hanno espresso il loro cordoglio anche sui social, come il suo amico Emanuele: "La vita a volte è proprio ingiusta. Non doveva andare così, non ho parole, ancora non realizzo. Il dolore, la difficoltà nel trovare una spiegazione, un senso a ciò che è accaduto, ti logora dentro. Ti vogliamo bene Bonte, eri e sempre sarai parte di noi, parte di questo gruppo fantastico che è stato sempre con te". Faceva il capotreno Niccolò, amava lo sport e la pallacanestro era la sua più grande passione. In parallelo proseguono le indagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente, dove è coinvolta una Mazda guidata da una 26enne anconetana.