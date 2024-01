Nico Pallotta con la Italian Philharmonic orchestra. Partito da Castelfidardo col suo contrabbasso ha partecipato al concerto di Capodanno in Cina

Armato del suo contrabbasso e con un bagaglio di talento, il giovane fidardense Nico Pallotta è partito alla volta della Cina per suonare con la Italian Philharmonic orchestra il concerto di Capodanno. Alla presenza del console italiano, il concerto in diretta tv dal Sun-Yat memorial hall della città Guangzhou, costruito nel 1931 e con una capienza di tremila e 240 posti, ha toccato i 300 milioni di telespettatori. "Ero già stato in tournée con loro nel 2019, pochi giorni prima della chiusura della frontiera per il Covid. Su consiglio di un amico ho mandato la candidatura e tra tutte quelle arrivate mi hanno selezionato. Poi si sono trovati bene e mi hanno riconfermato – racconta il musicista -. E’ stata un’esperienza eccezionale. Suonare per tutto il Paese davanti a migliaia di persone è il sogno di ogni musicista. Il concerto più grande che abbiamo fatto è stato per tremila e 200 persone e trasmesso in televisione a milioni di persone. Ho avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco a prime parti dei più importati teatri italiani e del violoncellista dell’Opéra de Paris, per me è stato un onore enorme". Tanti i progetti per Pallotta: "Sarà un anno ricco di novità e di progetti che prenderanno il via. Ho deciso di buttarmi a capofitto nella nuova attività di liuteria".