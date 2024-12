Nicola Gambini carica il Castelfidardo per il derby contro la Fermana

"A Fermo vogliamo riscattarci, sappiamo che sarà una gara ostica, ma con l’atteggiamento giusto possiamo mettere in difficoltà chiunque". Nicola Gambini carica i compagni in vista della sfida di domenica sul campo della Fermana. Un altro derby per i fidardensi dopo quello perso contro l’Ancona. "Dove abbiamo interpretato molto bene la partita - continua il centrocampista dei fidardensi, classe 1996 -. Avevamo iniziato con il piglio giusto creando diverse palle gol, peccato per quei due gol presi nel giro di pochi minuti. Nonostante tutto abbiamo reagito bene e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Dispiace non aver portato a casa nemmeno un punto con quella cornice di pubblico". Anche l’arbitro ci ha messo lo zampino. "Nonostante non siamo una squadra che si attacca agli episodi, domenica la terna arbitrale ci ha messo del suo. Per quanto riguarda il rigore su di me era netto, ho anticipato il giocatore avversario mettendomi davanti e lui mi è crollato addosso. Al di là degli episodi abbiamo sbagliato tanto sotto porta, almeno due tre palle gol importanti e nel calcio si sa vince chi la butta dentro. Domenica ci ha tolto, ma magari le prossime partite saremo più cinici". A partire chissà proprio domenica da Fermo. Contro una Fermana - che ieri ha ufficializzato il difensore Cosmin Dragomir, classe 2006 - dove "conosco diversi giocatori, tra cui Romizi che ci ho giocato lo scorso anno. Hanno un buon organico e saranno sicuramente avvelenati per la scorsa partita". La Fermana l’ha persa sul campo della Samb subendo prima tre reti e poi la contestazione dei suoi tifosi che domenica si attendono il riscatto. BRACONI E GUELLA. Braconi è tornato ad allenarsi ieri in gruppo dopo la botta rimediata domenica. Guella invece ieri ha lasciato l’ospedale di Torrette dove è stato ricoverato nel reparto di cardiologia per quasi due settimane dopo il malore occorso in allenamento. BIGLIETTI. Per la partita di domenica al Recchioni di Fermo (ore 14:30) la vendita dei tagliandi per il settore ospiti chiuderà domani alle ore 19. Sarà disponibile online (sul circuito Vivaticket al seguente link https://www.vivaticket.com/it/ticket/fermana-castelfidardo/257296) o nei punti vendita VivaTicket. Prezzo unico del biglietto euro 12 più diritti di prevendita. Il botteghino dello stadio per i tifosi ospiti sarà chiuso il giorno della gara.