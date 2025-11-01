Nicolò si sveglia dal coma dopo l’incidente: “Ha rivisto il sole, era contento”

Ancona, 1 novembre 2025 – Si è svegliato dal coma e ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette Nicolò Bucciarelli, il giovane di 25 anni che il 1 ottobre scorso ha avuto un incidente con la vespa, lungo la statale 16, vicino al CargoPier, finendo contro un camion. I medici hanno sciolto la prognosi perché Nicolò non è più in pericolo di vita ma il suo percorso è ancora tutto in salita.

Ha iniziato la sua nuova battaglia per ritornare a casa

Da giovedì è stato trasferito al Santo Stefano di Porto Potenza Picena dove ha iniziato la sua nuova battaglia per ritornare in forza e a casa il prima possibile. Un bel passo in avanti che fa ben sperare i suoi familiari e i suoi amici che nei giorni di ricovero in ospedale gli sono stati sempre accanto, rimanendo nel corridoio, fuori dalla Rianimazione, incoraggiando i genitori e anche loro stessi per poter presto riabbracciare il loro amico.

"Mio figlio è nel reparto del risveglio, non è più in pericolo”

“Siamo un po’ più sollevati – dice Michela Gioia, la mamma del 25enne – mio figlio è nel reparto del risveglio, non è più in pericolo, è affidato a dei medici che hanno iniziato delle terapie e dobbiamo vedere come risponderà. La cosa che ci rammarica è non poter stare lì accanto a lui, non ci è consentito se non per un’ora al giorno, questa è la procedura che si hanno spiegato ma ne prendiamo atto. Si è svegliato, non parla ma apre gli occhi, ci stringe le mani, fa sì con la testa, muove un dito per dire no, riconosce i colori sono segnali importanti. Dovrà rimanere al Santo Stefano per il recupero. Quando lo hanno trasferito da Torrette, in ambulanza, il medico a bordo gli ha fatto rivedere il sole, lui era contento. Ovviamente non ricorda l’incidente ma abbiamo cercato di spiegarglielo”.

La mamma di Nicolò: “Continuate a scriverci, il nostro Nico ce la metterà tutta”

La mamma fa un invito, anche attraverso Facebook, a tutte le persone che gli sono vicine in questo momento. “Continuate a scriverci – dice Michela – siete tantissimi, non riusciremo mai a sdebitarci con tutti. Adesso è iniziato un enorme cammino per il ritorno. Il nostro Nico ce la metterà tutta per riuscirci”.

In tanti sperano di rivederlo presto nell’officina meccanica di famiglia

Nicolò ha lasciato Torrette dopo 28 giorni di ricovero. In tanti continuano a pregare per lui, per rivederlo presto nell’officina meccanica di famiglia, al Piano, in via Fiorini, che era il suo regno prima dell’incidente. La mattina dell’incidente aveva preso la Vespa della madre per raggiungere Osimo Stazione e dare assistenza allo scooter di un cliente che lo aveva lasciato a piedi. Nel tragitto del ritorno, forse a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia, è finito contro il camion.