"Nidi comunali, crepe nella maggioranza"

I passaggi in Commissione (almeno due), i continui e ripetuti scambi di accuse tra schieramenti (specie sugli aumenti) e infine l’approvazione (seppure con il via libera della sola maggioranza) nel Consiglio comunale di giovedì. È passato, tuttavia, il nuovo regolamento dei nidi comunali d’infanzia e con una grande sorpresa al momento del voto. La consigliera Ondina Ghergut, eletta in Direzione Domani a sostegno del sindaco Stefania Signorini, si è astenuta. Circostanza evidenziata dal Partito Democratico, che ha votato nella stessa maniera: "Mostra le sue prime crepe la linea di governo dell’attuale amministrazione falconarese, chissà se attribuibili al suo collocarsi sempre più a destra – la voce della capogruppo Laura Luciani –. La consigliera di maggioranza Ondina Ghergut, nella seduta consiliare del 29 febbraio, non ha votato a favore del regolamento comunale sui nidi d’infanzia ma si è astenuta, assieme ai consiglieri del Pd". Secondo i dem, l’astensione "ha colto di sorpresa la presidente del Consiglio comunale Vincenza De Luca, tanto che inizialmente aveva contato il voto della Ghergut assieme a quelli della maggioranza, salvo poi doversi correggere. Non si tratta di un’astensione qualsiasi, dato che la consigliera è presidente della Commissione consiliare permanente che si occupa proprio degli aspetti legati al sociale e alla solidarietà pubblica. La maggioranza ha ingoiato il rospo fingendosi imperturbabile, ma l’astensione non è certo passata inosservata all’opposizione ed ai cittadini". La scelta è stata giustificata dalla stessa Ghergut al Carlino: "La mia astensione è dipesa da un’incomprensione – ha detto –. Durante la discussione non avevo compreso che si trattasse del regolamento dei nidi e che l’aumento della tariffa fosse poi integralmente compensato dal contributo dell’Inps. Rimane ferma, e non in discussione, la mia fiducia nel sindaco Stefania Signorini e nella maggioranza che la sostiene".