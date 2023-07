"Nidi, mantenere l’alta qualità Un incontro per conoscerci"

L’assessore alle politiche educativi nei nidi di Ancona. L’incontro tra l’assessore Antonella Andreoli e le educatrici degli asili nido della città si è tenuto ieri. "Un incontro – spiegano dall’amministrazione – per fare il punto della situazione e per una prima conoscenza reciproca". All’appuntamento, c’era anche il numero uno di palazzo del Popolo, il sindaco Daniele Silvetti. Il primo cittadino ha rimarcato "l’importanza del servizio e la sua centralità all’interno delle politiche rivolte alla popolazione scolastica da parte del Comune di Ancona". Nella mattinata di ieri, lo dicevamo, oltre ad Andreoli e alle educatrici, c’erano anche il dirigente di settore (le politiche educative, appunto), Giovanni Montaccin, accompagnato dal dottor Marco Brutti e dalle pedagogiste, Lisa Bacchi ed Erica Monina. Con loro, anche la funzionaria Angela D’Errico. L’assessore Andreoli, nel corso del meeting, ha ribadito "l’attenzione dell’amministrazione al servizio che già è caratterizzato da un alto standard di qualità e per la quantità delle prestazioni". Da quanto trapela, pare si stiano valutando ulteriori prospettive di sviluppo futuro, "mantenendo sempre l’impegno, nonostante le difficoltà economiche, a garantire gli attuali standard qualitativi". Già nella giornata di ieri, l’assessore Andreoli era intervenuta in consiglio comunale ricordando che "anche per il prossimo anno educativo (quindi, il 2023-2024) si prevede il servizio di 14 nidi d’infanzia comunali: 4 gestiti da personale educativo dipendente e gli altri tramite contratti di gestione con cooperative sociali". I posti complessivi dei nidi sono 521 e, al netto dei bambini le cui famiglie hanno confermato la presenza rispetto all’anno educativo precedente, con le iscrizioni aperte a maggio 2023 sono stati messi a bando 257 posti.

Nicolò Moricci