Nidificazione del fratino. Il Comune crea una app

Il Comune di Senigallia ha introdotto un nuovo sistema digitale per migliorare il monitoraggio e la protezione del fratino, potenziando la raccolta e la gestione dei dati sulla sua nidificazione. "Grazie a questa innovazione: le informazioni sui nidi vengono registrate in tempo reale, consentendo un immediato scambio di dati tra gli operatori ambientali, Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e gli uffici competenti – spiegano gli amministratori –. Il coordinamento tra i soggetti coinvolti nella tutela della specie viene ottimizzato, rendendo le azioni di protezione più tempestive ed efficaci. Si garantisce una maggiore sicurezza per i nidi, riducendo il rischio di disturbo o interferenze durante il delicato periodo della riproduzione". L’attività di monitoraggio del fratino sarà gestita da Ispra che coordinerà la raccolta e l’analisi dei dati, assicurando un approccio scientifico e rigoroso alla tutela della specie. "Per chiunque voglia approfondire l’evoluzione del monitoraggio del fratino negli ultimi 18 anni, il Comune di Senigallia ha reso disponibili i dati raccolti all’interno del Sistema Informativo Territoriale (Sit). Accedendo al portale sit.comune.senigallia.an.it, sarà possibile consultare le informazioni storiche sulla distribuzione dei nidi e visualizzare animazioni temporali che mostrano le variazioni nel tempo della popolazione nidificante" affermano gli amministratori. Nei giorni scorsi sono state deposte le prime uova di fratino sul lungomare sud: "Per evitare interferenze con la nidificazione e proteggere i fratini da disturbi involontari, le posizioni dei nidi individuati nel 2025 non verranno rese pubbliche – afferma il Comune –. Questa misura è fondamentale per garantire il successo della riproduzione e la sopravvivenza della specie nel nostro territorio. Con questa iniziativa vogliamo ribadire l’impegno nella conservazione del fratino e della biodiversità costiera, dimostrando che la tutela dell’ambiente passa anche attraverso l’innovazione e la partecipazione attiva della comunità. Proteggere il fratino significa preservare il nostro ecosistema e il futuro del nostro litorale". Nei periodi di nidificazione non è raro trovare fotografi pronti ad immortalare i fratini nelle aree che gli vengono riservate e protette anche attraverso reti. "Un ringraziamento speciale va all’Ispra per l’aiuto concreto sul territorio e per il supporto nella protezione del fratino e degli altri ecosistemi naturali" concludono gli amministratori.