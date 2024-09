Nie Wiem presenta cortometraggi realizzati dalla scuola di cinema L'associazione Nie Wiem presenta tre cortometraggi realizzati da giovani allievi delle scuole di cinema per ragazzi, con il supporto di professionisti e il patrocinio del Comune di Ancona. I film affrontano temi come i sogni di un bambino, le discriminazioni di genere e una tragicommedia in napoletano. Nie Wiem ha già vinto dieci premi nazionali e promuove il concorso ShorTEEN per giovani videomaker.