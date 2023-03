Niente affido di un bimbo Perseguita i servizi sociali "Ora vi scatenerò l’inferno"

di Marina Verdenelli

Aveva desiderato tanto diventare padre e quando l’affido di un bambino non è andato in porto lui avrebbe iniziato a prendersela con le persone che non avrebbero espresso giudizi a suo favore. Messaggi, telefonate, video, foto, sono iniziate ad arrivare ad una assistente sociale del consultorio familiare di Loreto e ad una dipendente del Comune di Camerano, che lavorava in uno sportello alla persona. L’uomo le avrebbe seguite anche al supermercato per minacciarle e offenderle. Così un 56enne di Camerano è ora a processo davanti al giudice Corrado Ascoli, per stalking, diffamazione e molestie. L’ultima accusa è solo nei confronti di un avvocato che non si è però costituito parte civile nel procedimento a differenza invece delle due donne che l’imputato avrebbe perseguitato per più di un anno, tra il 2019 e il 2020.

Ieri la vicenda è stata in parte ripercorsa in tribunale, dove l’uomo era difeso dall’avvocato Antonella Andreoli, e dove è stata sentita una testimone, collega di una delle due donne perseguitate. Davanti al giudice ha riferito di una telefonata in particolare a cui è stata presente, a fine agosto del 2020. La collega era nell’ufficio dell’assistente sociale quando riuscì ad ascoltare il contenuto della telefonata che l’imputato avrebbe fatto dicendo queste parole: "Io continuerò, questa non è una minaccia è una promessa, tutto il male che io ho subito per colpa dei servizi sociali tonerà indietro, scatenerò l’inferno". Poi avrebbe anche aggiunto che sapeva i posti che frequentava con il figlio e con il marito e che sapeva dove trovarla. La testimone ha riferito che il tono era calmo ma incisivo poi ha raccontato di quanto la collega era impaurita di poterlo incontrare e chiedeva, sul posto di lavoro, di essere assistita quando entrava e quando usciva e che se andava al supermercato ormai lo faceva solo se era accompagnata. Proprio dentro un alimentari l’uomo l’avrebbe minacciata di fargliela pagare. Sui social l’imputato avrebbe definito le due donne, parte civili con gli avvocati Marina Quadrini e Maurizio Miranda, "persone mostruose, insensibili, senza competenza" citando anche il metodo Bibbiano. Prossima udienza l’8 maggio.