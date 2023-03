Niente casco e a fari spenti: denunciato

Stavano pattugliando in via Jesi quando le Volanti della polizia notavano un soggetto che, alla loro vista, tentava di nascondersi dietro un piccolo muretto in cemento. Poi, appena fermato, con un gesto rapido lasciava cadere a terra una siringa da insulina che teneva in mano. Durante il controllo spontaneamente consegnava un pacco di sigarette con all’interno 2 involucri di plastica contenenti eroina. Il 36enne è stato denunciato.

In via XXIX Settembre i poliziotti notavano invece un ciclomotore con le luci spente e con due persone a bordo di cui, il passeggero, non indossava il casco di protezione. Fermato il mezzo procedevano al controllo. In particolare uno dei due, titolare di regolare permesso di soggiorno, al momento non l’aveva al seguito e non forniva una valida motivazione circa la mancanza. Per avere le sue esatte generalità il ragazzo, 25enne, veniva accompagnato in Questura dove veniva sottoposto a rilievi foto dattiloscopici e deferito alla competente Autorità Giudiziaria per mancanza di permesso di soggiorno a seguito, come previsto dalla normativa in materia.