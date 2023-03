"Niente farine a base di insetti, mense di qualità"

L’avvocato Riccardo Pizzi, vicesindaco e assessore alla cultura risponde sulle lamentale avanzate da alcuni genitori riguardo alla ‘scarsa qualità’ del cibo nelle mense scolastiche. Genitori che hanno avviato anche una raccolta firme da presentare a dirigenti e Amministratori: "Come noto, il servizio competente è sempre disponibile ad accogliere suggerimenti, richieste e sollecitazioni, ma quello che teniamo sempre a ribadire è l’invito che facciamo ai genitori di tutti gli alunni di fare riferimento al rappresentante della Commissione Mensa in seno alla loro scuola, in modo che la questione possa essere portata all’attenzione di questo organismo, al quale sono sempre invitati a partecipare anche i responsabili del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della nostra Azienda Sanitaria Territoriale – spiega Pizzi -. È la Commissione Mensa che infatti riesce a garantire una maggiore organicità, coerenza e condivisione di tutti gli aspetti che attengono al servizio di refezione. Fuori da questo organismo, che condivide conoscenze e saperi e che studia insieme risposte e soluzioni, nascono infatti da evidenti abbagli notizie completamente false e prive di ogni fondamento come quella comparsa sul possibile uso di farine a base di insetti, mai previsto né immaginato per il presente e il futuro di questo servizio".

Diverse le precisazioni fatte dall’assessore: "Per prima quella dell’aspetto della qualità degli alimenti serviti nelle nostre mense scolastiche, che sin dalla redazione del capitolato di appalto abbiamo previsto fossero di altissima qualità: abbiamo infatti alimenti per la gran parte di provenienza biologica tanto che il Comune ha richiesto la certificazione di mensa biologica al Ministero, e sono stati introdotti, rispetto ai precedenti appalti, nuovi alimenti utili a poter garantire una maggiore varietà e rotazione delle preparazioni – afferma Pizzi –. Le schede merceologiche dei singoli alimenti sono disponibili alla consultazione di chiunque. In secondo luogo teniamo a sottolineare che il menù scolastico è validato dalla nutrizionista dello stesso Sian – Ast. Garantiamo in ogni caso che sarà certamente nostra cura continuare nell’attività di controllo su tutti i refettori, per verificare direttamente la qualità del pasto servito e mettere in campo tutti i correttivi che sarà possibile introdurre per migliorare ulteriormente la qualità della nostra mensa scolastica. Ribadisco, è totalmente priva di fondamento la voce circa l’uso di farine a base di insetti".