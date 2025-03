Niente medico a bordo del 118?. La Ast: "Falso, stiamo assumendo"

E’ stato il sindaco Daniela Ghergo a chiedere all’Ast una smentita sulla possibilità che l’ambulanza del 118 in servizio notturno all’ospedale "Profili" di Fabriano potesse essere privata del medico a bordo. "Sarebbe una decisione gravissima e incomprensibile. Per questo ho chiesto immediate rassicurazioni alla Direzione generale Ast Ancona", ha detto.

Ieri la direzione strategica aziendale ha confermato che non è prevista alcuna riduzione della presenza del medico in ambulanza nelle due Potes di Fabriano e Sassoferrato. "Nell’ambito della riorganizzazione dei trasporti deliberata a livello regionale non risultano infatti criticità nel territorio: risulta invece che è stato accettato un incarico di collaborazione e che dalla graduatoria del concorso, per assunzione a tempo indeterminato per il 118, un medico specialista sarà assegnato proprio a Fabriano – dicono -. Pertanto le ipotesi che circolano sono totalmente prive di fondamento. Per quanto riguarda il personale e le assunzioni, mai come in questa fase storica l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha immesso e sta immettendo in servizio nuove risorse proprio per affrontare anche e soprattutto la problematica delle liste d’attesa, che comunque è un discorso molto più ampio e complesso. In merito alla palazzina delle emergenze, il percorso è ormai avviato da parte della Regione Marche, è stato nominato il Responsabile unico del procedimento e gli uffici regionali si stanno occupando di tutte le procedure".