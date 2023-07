"Niente posto per la tac urgente Ho rischiato di perdere la vita"

"Solo battendoci tramite Tribunale del malato, dopo oltre un mese di tentativi, diversi viaggi al Cup e sette divere impegnative abbiamo ottenuto una Tac addome che per ben due medici era urgente. Da quella abbiamo scoperto un’occlusione completa del vaso dell’aorta: il mio compagno dovrà esser operato a brevissimo, non c’è tempo da perdere".

È prevista per venerdì di questa settimana la pre-ospedalizzazione di Graziano, compagno di Patrizia Bordoni che grazie alla sua tenacia probabilmente ha salvato da gravi conseguenze il 68enne jesino. Come spiega lei stessa, con il referto della Tac, recandosi al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, come da indicazione del medico di famiglia, Graziano ha potuto essere preso in carico da uno specialista e "dopo appena tre giorni è stato chiamato per l’intervento previsto per lunedì prossimo".

"E’ stata una vera Odissea – rimarca Patrizia Bordoni - e devo ringraziare moltissimo Pasquale Liguori del Tribunale del Malato che si è battuto per quella Tac urgente che ha evidenziato una patologia grave che non permette temporeggiamenti. Mio marito accusava da mesi dolore addominale sempre più forte e associato a nausea fino a non riuscire più a camminare. Il chirurgo aveva prescritto una Tac addome d’urgenza. Con l’impegnativa che indicava la priorità e l’esame da fare entro le 72 ore, ebbene per 7 volte, in quasi un mese, ci siamo sentiti dire dal Cup che non c’era nessun posto in tutta la regione".

"Mi hanno detto di presentarmi allo sportello ogni giorno – ha spiegato il marito Graziano – e così abbiamo fatto. Nel frattempo le impegnative scadevano e così dovevamo andare dal medico di famiglia a rifarle. Fino a che alla settima risposta negativa senza alcuna possibilità di veder prenotata quella Tac, la mia compagna si è arrabbiata e abbiamo pensato di rivolgerci al Tribunale del Malato". "Viviamo con il reddito di cittadinanza e la mia pensione di invalidità di 400 euro – ha spiegato Patrizia - e non potevamo permetterci di spendere 200 euro per una Tac. Poi abbiamo scoperto che per queste urgenze c’è un canale preferenziale tra medico e ospedale che però nessun aveva attivato per noi".

Nonostante tutto e dopo settimane di ‘lotta’, il paziente ora è riuscito ad avere la sua diagnosi e presto sarà sottoposto a delicato intervento chirurgico. Ma che sorte spetta a chi non conosce o non ha accesso agli strumenti di cui pure ha diritto?

Sara Ferreri