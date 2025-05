Niente scandali, ma bastava solo essere più chiari

Sarebbe stato tutto molto più semplice e limpido e nessuno avrebbe gridato allo scandalo: bastava dire in modo chiaro che per la nuova gestione del Lazzabaretto una precisa scelta politica aveva deciso per il cambiamento nel nome di una maggiore qualità che non è vergognoso chiedere. Con l’ingresso di privati nel bando (attenzione, affiancati da un’associazione) qualche denaro in più in cassa ci sarà e quel salto di qualità (forse) sarà garantito. E invece no: ci voleva la nostra testardaggine nella ricerca della verità per scoprire che quel dichiarato errore nella compilazione del bando in realtà era solo una furbacchiata neanche tanto geniale.