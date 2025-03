Niente scontrini e ricevute: locale chiuso

Gli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia hanno chiuso temporaneamente un locale del lungomare Dante Alighieri dove non venivano emessi scontrini o ricevute fiscali.

Il titolare del locale, un bar ristorante aperto tutto l’anno, è stato sorpreso più volte a non emettere scontrini ai propri clienti che sceglievano il locale per la pausa pranzo. Ad emanare il decreto di chiusura temporanea, su segnalazione della Guardia di Finanza, è l’agenzia delle Entrate: la normativa in caso di recidiva sulla mancata emissione dello scontrino prevede la sospensione dell’attività da tre giorni ad un mese, esclusi i giorni di riposo settimanale e di chiusura programmata.

Il decreto di chiusura è un provvedimento amministrativo che prevede l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, a seguito della commissione, nel periodo di cinque anni, di quattro distinte violazioni per il mancato rilascio di scontrini o ricevute fiscali, tecnicamente per l’omessa memorizzazione del Corrispettivo incassato attraverso il registratore telematico.

Il locale potrà tornare ad accogliere clienti domani. Si tratta di controlli a tappeto quelli messi in atto, non solo dagli uomini delle Fiamme Gialle, ma anche da polizia e carabinieri. Proprio nei giorni scorsi, a seguito di controlli effettuati dai Nas, i militari avevano emesso un provvedimento di chiusura ad un bar pizzeria alle porte della città: il mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza aveva portato alla chiusura del locale, in attesa della messa a norma.

Nelle lastre di pizza erano stati trovati escrementi di roditori e all’interno della cucina blatte morte.

L’accertamento è stato effettuato lo stesso giorno in cui la Finanza è intervenuta sul locale del lungomare.

I controlli da parte delle forze dell’ordine negli esercizi pubblici vengono effettuati periodicamente, ma anche su apposita segnalazione e verranno intensificati durante la stagione estiva, quando aumentano gli esercizi aperti, soprattutto sul lungomare e negli chalet.