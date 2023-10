Niente sedia per il figlio disabile, scatta il blitz

Paraplegico dopo un incidente, costretto a tornare a casa perché a Torrette mancano i presidi primari per i raggi. Si muove l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. È grazie a lui (e alla denuncia di una mamma) se d’ora in avanti chi è costretto in carrozzina potrà fare esami diagnostici e radiologici in sicurezza. La vicenda risale a qualche giorno fa: "Mio figlio, 30 anni, è costretto in carrozzina dopo un brutto incidente stradale – spiega al Carlino la donna, che chiede l’anonimato – Noi viviamo nell’entroterra anconetano e siamo andati all’ospedale regionale di Torrette per un esame diagnostico fondamentale per mio figlio. La cosa incredibile – prosegue – è che una volta arrivati siamo dovuti tornare indietro. Infatti, nel polo sanitario più importante delle Marche non c’era neppure una sedia amagnetica (così si chiama il presidio in questione, ndr) dove trasferire il ragazzo dalla sua carrozzina per effettuare l’esame radiologico prenotato". Di qui, la decisione della donna di inviare una mail a Palazzo Raffaello. La mattina seguente, squilla il telefono: "Signora, sono Filippo Saltamartini, andiamo insieme in ospedale. Chiamo i dirigenti e verifichiamo la situazione", avrebbe detto lui. Detto fatto. "Ho sottolineato il nostro disagio all’assessore, che si è scusato. Sono rimasta stupìta da tanta immediatezza. Mi ha detto: ‘Rifacciamo tutto il percorso fatto con suo figlio’. L’appuntamento era all’ingresso di Torrette, con un dirigente apicale dell’azienda ospedaliera. Nel nostro tour abbiamo anche notato che una delle rampe di accesso per disabili aveva la pavimentazione rotta. E in radiologia mancava la sedia amagnetica indispensabile. Dire che l’assessore era stizzito è un pallido eufemismo. Ha convocato primario e staff e nel giro di poche settimane si è sistemato tutto".