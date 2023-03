Niente sussidio, minaccia sindaco e assistente sociale

Non entra nella graduatoria del sussidio economico che il Comune dava ai cittadini in difficoltà e se la prende con sindaco e assistente sociale. Entrambi sarebbero stati minacciati così: "Vengo in Comune con una tanica di benzina e brucio tutto". "State attenti a voi e ai vostri familiari quando siete per strada". Parole forti che avrebbe pronunciato una cittadina di 50 anni, originaria della Campania, ma residente a Morro D’Alba all’epoca dei fatti nel 2018. Per quelle frasi il primo cittadino, Enrico Ciarimboli, e l’assistente sociale comunale, denunciarono la donna facendola finire ora a processo per minacce aggravate. Ieri si è aperto il dibattimento davanti al giudice Lamberto Giusto e sono stati indicati i testi da sentire alla prossima udienza, del 12 giugno. L’imputata, che è disabile, è difesa dall’avvocato Luca Montanari. Il Comune in quel periodo aveva fatto un bando, per dare dei contributi alle famiglie più indigenti, che non riuscivano a pagare le bollette e l’affitto. La donna, che si sarebbe trovata in precarie condizioni economiche, affetta anche da una disabilità, aveva fatto richiesta ma c’era chi era arrivato prima di lei. Non vedendosi in graduatoria, avrebbe telefonato a sindaco e assistente sociale, responsabile secondo lei di non aver elargito il contributo.

ma. ver.