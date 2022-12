Niente telefonate di Natale: protesta in carcere

di Chiara Gabrielli

Non possono chiamare a casa il giorno di Natale a causa di un malfunzionamento delle linee telefoniche: scoppia la protesta a Montacuto, i detenuti accerchiano un agente e si rifiutano di rientrare in cella, nonostante fosse stato garantito loro che avrebbero potuto collegarsi con i parenti a casa tramite una videochiamata. Gli animi si placano solo quando arrivano in soccorso agenti da altre sezioni. Un 25 dicembre da incubo nel carcere anconetano per gli agenti di polizia penitenziaria, già sotto stress per la carenza di organico, che si sono trovati a vivere l’ennesimo episodio di tensione. "Neanche nel giorno di Natale si può star quieti", commentano. Quanto accaduto "è lo specchio del fallimento dell’attuale sistema penitenziario nel quale la parola sicurezza è stata ormai abbandonata", il pensiero di Valerio Conza, vice segretario regionale dell’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria).

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di domenica, quando, a causa di un guasto, i detenuti non hanno potuto chiamare i parenti per gli auguri. Questa la scintilla: in un attimo, i circa 50 detenuti di una delle sezioni di media sicurezza si sono rifiutati di rientrare in cella e hanno circondato l’agente, solo, che ha provato a spiegare, a farli ragionare. Senza successo. Solo con il tempestivo intervento degli altri agenti sono stati ripristinati l’ordine e la sicurezza: agenti che però si sono dovuti trattenere svariate ore oltre l’orario di lavoro. Il malfunzionamento, secondo gli agenti, è stato del tutto strumentalizzato poiché, prima che accerchiassero l’agente, i detenuti erano stati informati che, data la festività ed essendo un malfunzionamento dovuto a terzi e che quindi l’amministrazione penitenziaria non poteva risolvere, sarebbe stato concesso loro di usufruire di una videochiamata in luogo della telefonata, senza problemi. La "classica" telefonata viene effettuata tramite apparecchi fissi che si trovano nei reparti detentivi, mentre la videochiamata tramite telefoni cellulari e computer in dotazione al reparto colloqui attraverso WhatsApp e Skype.

"Resto stupefatto di quanto accaduto a Natale nella casa circondariale di Montacuto – commenta Conza – Detenuti che inscenano una protesta arrivando ad accerchiare un agente, nonostante fosse stato loro già risolto un problema che nemmeno dipendeva dall’amministrazione penitenziaria, è del tutto inconcepibile e dovrebbe restare intollerabile. Spero che al rientro dalle ferie questo governo faccia quanto promesso in campagna elettorale e metta al centro del sistema penitenziario la sicurezza. Occorrono anche nuove e più dure sanzioni per chi, arrivato in istituto, continui nel mantenere una condotta delinquenziale pure all’interno".

Al di là dei singoli episodi, serve una visione generale più ampia per misure più efficaci: "Ricordo che oltre alla rieducazione, che ritengo sacrosanta – sottolinea Conza – la pena detentiva ha anche funzione di prevenzione generale e soprattutto di prevenzione speciale, ergo fungere da deterrente affinché le persone non commettano reati e soprattutto affinché chi ne ha commessi, e in carcere ci è purtroppo finito, desideri non tornarci e dunque non commettere più reati una volta riacquistata la libertà. Invece il tasso di recidiva ci fornisce un dato simbolico: la pena detentiva non assolve per nulla alla sua funzione deterrente".

Attualmente, quello di Montacuto "è il secondo carcere in Italia per maggior carenza di personale", ricorda Conza, e anche il garante dei diritti, Giancarlo Giulianelli, ha lanciato l’allarme parlando proprio di "sovraffollamento e notevole carenza di personale a Montacuto" in seguito a una nuova aggressione agli agenti. Tra i casi più gravi, il telefonino rinvenuto nel bagno della cella di un camorrista, l’episodio di un detenuto che ha versato della candeggina in bocca a un compagno di cella, un suicidio sventato di notte per il pronto intervento di un agente, la protesta esplosa a novembre per la paura del terremoto con quattro agenti feriti.