Nigeriano trovato alle slot: ma era alla messa in prova

Ancona sorvegliata speciale: blitz ´Alto impatto´ su tutto il capoluogo. Un nigeriano sorpreso alle slot dove non doveva essere e un indiano espulso dal territorio nazionale. Oltre 150 le persone identificate, di cui 40 con precedenti. Cinquanta i veicoli controllati in 3 posti di blocco in varie zone e 8 gli esercizi commerciali sottoposti ad accertamento. Continua il giro di vite disposto dal questore dorico, Cesare Capocasa, e il prefetto di Ancona, Darco Pellos. Un dispiegamento di uomini di via Gervasoni che sono stati affiancati anche da 4 equipaggi del reparto prevenzione crimine di Perugia. In queste ore, è stato controllato anche un centro scommesse al cui interno c’era un 30enne nigeriano. L’africano è stato segnalato per violazione dell’affidamento in prova a cui era sottoposto. Tra le persone identificate, sono stati redatti ben tre biglietti di invito ad altrettanti extracomunitari che devono regolarizzare la propria posizione sul territorio. Come se non bastasse, un cittadino bengalese di circa 29 anni, privo di precedenti, dai controlli effettuati risultava essere sprovvisto di documenti. Insomma, non si capiva per quale motivo si trovasse in Italia e non aveva documenti che accertassero la sua regolare posizione: è stato espulso.