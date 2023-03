"Nightjet taglia fuori in pieno Senigallia"

La spiaggia di velluto esclusa dal percorso del treno Nightjet. Dal 10 giugno al 30 settembre collegherà Vienna, Monaco e Salisburgo con la riviera Adriatica. "Può rappresentare una grande occasione per il nostro territorio, a patto che la Regione Marche sappia ascoltare le richieste e gli stimoli pervenuti dai Comuni e dagli operatori turistici – spiega il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi -. Attualmente il servizio offerto dalle ferrovie austriache OBB prevede nella nostra regione solo due fermate ad Ancona e Pesaro, mentre in Romagna sono già state individuate delle soste ogni 10 chilometri. Che fermate in località come Senigallia, ma anche Marotta e Fano, mete capaci di attrarre ogni estate migliaia di turisti tedeschi e austriaci, non siano al momento considerate nel tracciato provvisorio è già di per sé un errore. Ma che addirittura la Regione Marche, come ha detto in consiglio l’assessore Brandoni, abbia deciso di lasciare alla OBB la scelta delle due fermate che dovranno essere aggiunte nelle Marche, potrebbe rivelarsi un boomerang sulle aspettative suscitate da questo progetto. I temi del turismo vanno governati, non lasciati all’improvvisazione, altrimenti si rischia di minare la competitività del nostro territorio, tutto a vantaggio della vicina Romagna. Confido dunque in un ripensamento della Regione".