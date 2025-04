Nino Cartabellotta e la sanità in regione

È in programma oggi, alle 16, al Centro congressi dell’Hotel Federico II di Jesi, una conferenza stampa con Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basta sulle evidenze) che, attraverso alcuni dati, illustrerà la situazione della sanità marchigiana. Saranno presenti Giulio Argalia, presidente della Fondazione Snr Area Radiologica, e Michele Caporossi, il manager pubblico ed ex direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, oggi tra i rappresentanti di Voce alle Marche, realtà nata come progetto editoriale.

Dopo questo appuntamento seguirà alle 17, sempre nello stesso luogo, il Convegno della Fondazione Area Radiologica sul tema ‘Dalla Sanità alla Salute: il tempo delle scelte’, presieduto da Giulio Argalia. Oltre a Michele Caporossi, sono già stati annunciati gli interventi di Marcello Bozzi, vicepresidente dell’Ordine provinciale degli infermieri di Ancona-Marche, Italo Paolini, segretario regionale della Società italiana di medicina generale Marche e Maria Luisa Quaglieri, direttore dell’Istituto oncologico marchigiano di Jesi-Macerata.