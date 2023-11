No a mozioni provocatorie: "E’ censura"

L’ironia, il sarcasmo e i giochi di parole devono stare fuori dall’aula. Il presidente del consiglio comunale Luca Polita non iscrive all’ordine del giorno interpellanze, mozioni e interrogazioni perché provocatorie e chiede di modificarne il titolo e in alcuni casi il contenuto, l’opposizione grida alla censura. "Zone 30 in cerca di lode" è l’interrogazione (che non sarà discussa nel prossimo consiglio di martedì) presentata da Nicola Filonzi per JesiAmo "I cimiteri a Jesi. Dal brutalismo al brutale stato di conservazione" l’interpellanza di Matteo Sorana per l’altro gruppo di opposizione Per Jesi. Bloccata anche la mozione sempre di Filonzi dal titolo: "Una Battaglia per l’ascensore" che gioca sulla parola ‘Battaglia’ il palazzo che ospita la scala mobile da sostituire con un ascensore ad oggi non finanziato.

"La maggioranza non vuole essere criticata – attaccano da JesiAmo - sono vietate le polemiche e le provocazioni. Per questo il presidente Polita a non ammettere i testi in discussione nel prossimo Consiglio, trovando i titoli dei documenti provocatori e quindi non ammissibili così come formulati. In pratica censurati. Un atto gravissimo. Jesi è da oggi meno libera, meno democratica". "Sembra che – aggiungono da Per Jesi - parlare di temi urgenti e cari ai cittadini, come la manutenzione dei siti cimiteriali non sia possibile. Presunti vizi di forma, utilizzo di presunti termini provocatori nei testi delle interpellanze al vaglio del presidente del Consiglio che ha deciso di schierare il catenaccio a protezione di una giunta che non è una squadra e non regge la pressione. E allora si limita il contraddittorio e si censura. Tra l’altro di brutalismo aveva parlato l’assessore Alessandro Tesei".

"Non c’è alcuna censura – replica il presidente Polita – non c’è alcuna volontà di frustrare i diritti delle opposizioni. Ho solo chiesto di cambiare il titolo di un’interrogazione perché era provocatorio, non possiamo permetterci titoli scandalistici. Bastava cambiare il titolo e avevo chiesto anche di togliere una frase palesemente provocatoria all’interno. Il consigliere Filonzi nonostante le lunghe interlocuzioni non mi ha ascoltato e non li ha modificati non perché pensasse alla libertà di parola ma perché non era interessato a discutere gli argomenti quanto piuttosto a sollevare il polverone politico. Non ho mai detto che la maggioranza non debba essere criticata ma il tutto va ricondotto nell’ambito della correttezza che qui è mancata, come ho spiegato a Filonzi e Sorana, perché quei titoli non erano rispettosi".

Sara Ferreri