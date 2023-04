"No a spazi ghetto Nuove convenzioni"

"Ancona è una città che può definirsi storicamente multietnica e multiculturale, un porto di mare che ha sempre accolto numerose etnie, amalgamando culture e tradizioni. Una città che ha nel Dna l’accoglienza come istinto di vita e lo deve essere ora più che mai nei confronti di chi scappa da guerre e carestie che noi stessi contribuiamo ad alimentare. Accogliere vuol dire rispondere concretamente ai bisogni primari di una persona quali mangiare, dormire, avere un tetto sulla testa, avere cura di se stessi, quindi potersi lavare e indossare abiti puliti. Da qui bisogna partire. Se è pur vero quindi che la legge attribuisce alla Prefettura la prima accoglienza dei richiedenti asilo offrendo servizi di assistenza di base, legale, sanitaria e linguistica, è altresì utile censire le organizzazioni umanitarie e le associazioni di volontariato disposte a dare in breve tempo ospitalità, ma anche utilizzare strutture dismesse recuperate a tal fine, non escludendo convenzioni con privati, secondo modelli che funzionano perfettamente in altre città, avviando percorsi di integrazione che restituiscono dignità alla centralità dell’individuo. Una prova di inclusione vera e non la creazione di spazi ‘ghetto’ come sta accadendo: le persone hanno l’esigenza di essere ascoltate e vogliono essere partecipi di qualcosa, non vogliono essere la zavorra di alcuno e visto che devono mediamente rimanere in Italia per due o tre anni prima di poter raggiungere i familiari in altri paesi europei, hanno voglia di imparare e soprattutto lavorare".