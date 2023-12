"No a una nuova Sadam, dateci il lavoro"

"Alcuni di noi hanno chiesto l’anticipo del Tfr per poter portare avanti il bilancio familiare, altri stanno cercando o hanno trovato un altro lavoro. Chiediamo solo di lavorare". "Non vorremmo un’altra Sadam". "Non vorremmo passare un altro Natale di lotta".

Sono le voci degli operai ex Caterpillar oggi Imr, ieri mattina sotto il palazzo comunale e poi sugli scranni ad illustrare perché a due anni dall’addio di Caterpillar e a oltre un anno e mezzo dal via libera alla riconversione da parte di Imr il capannone sia vuoto.

"Noi vogliamo tornare a lavorare – ha ripetuto come un ritornello Davide Fiordelmondo (Rsu) -. A oggi lavorano solo 7 impiegati. A dicembre dell’anno scorso ci avevano detto che ampliavano il piano industriale e che i lavori sarebbero partiti in primavera. A marzo hanno cambiato ridimensionato una prima volta il piano industriale spostando l’inizio dei lavori a luglio del 2023. Poi hanno di nuovo cambiato e ridimensionato spostando l’avvio dei lavori a settembre. A ottobre ci hanno detto che sarebbero partiti a metà novembre e i lavoratori, una decina sarebbero partiti per la formazione sulla produzione Lamborghini (Jesi dovrebbe diventare il polo di riferimento per questo marchio, ndr) a dicembre. Le date che ci hanno fornito continuano a non essere rispettate. C’è esasperazione tra i lavoratori (scesi nel frattempo da 105 a 95, ndr) che vedono un processo di reindustrializzazione che non parte. Vogliamo portare l’azienda al Ministero per una verifica del piano industriale, come prevede l’accordo siglato. È necessario che tutti gli attori, compresi Regione e Confindustria si assumano le loro responsabilità. Il momento dell’attesa è finito e se non avremo risposte certe utilizzeremo di nuovo la lotta come abbiamo già dimostrato di saper fare".

"Se sarà riattivata la lotta – ha detto in aula il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha accolto i lavoratori in aula – le forze politiche saranno al vostro fianco. Abbiamo già incontrato l’assessore regionale Stefano Aguzzi e chiamato l’azienda che ci ha garantito che per dicembre partirà la formazione. Abbiamo attivato anche i parlamentari".

"Non vorremmo che questa si trasformasse in una nuova Sadam (dove la riconversione non è mai andata in porto, ndr)" ha rimarcato Lorena Santarelli. "Questa è una lotta per tutta la città, perché alla ex Caterpillar c’è la storia della città – ha rimarcato dall’opposizione Tommaso Cioncolini -. Richiamerei al tavolo Confindustria perché tutti si prendano loro responsabilità".

Sara Ferreri