No al bullismo, la polizia tra gli studenti

Duecento studenti delle classi terze medie assistono oggi alle attività del pastore tedesco Billy e del suo conduttore impegnati nella ricerca simulata di stupefacenti nei luoghi di aggregazione giovanile e nei mezzi di trasporto a Castelfidardo, all’arena IV luglio. E’ l’esercitazione del nucleo cinofili polizia locale in programma nell’ambito del progetto "Scuole sicure" promosso dal Comune, dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Ancona. Elementi di educazione stradale, bullismo, cyberbullismo, reati e procedimento penale minorile sono solo alcuni degli argomenti "progettati su misura" dal Comando di Polizia locale di Castelfidardo e dai docenti nell’ambito delle lezioni che si sono svolte nelle scuole della città. "Ci siamo seduti in classe per rendere affascinante e, specie per i più piccoli, anche ludico ciò che apparentemente potrebbe non risultare di immediata percezione – spiega il comandante della Municipale Paolo Tondini -. A giudicare dall’apprezzamento espresso dai giovani allievi nel questionario di gradimento stilato al termine delle lezioni, sembra che gli incontri abbiano centrato l’obiettivo". La prima fase del progetto si è articolata su lezioni frontali tradizionali con l’uso di video, cartoni animati, slides e dimostrazione del funzionamento dei principali strumenti in uso alle forze dell’ordine come etilometro, narco test, dispositivo anticontraffazione documentale, per poi lasciare spazio alle domande degli studenti in coda all’intervento. Poi al via la fase pratica alla pista didattica intitolata a "Michele Scarponi" in zona Campanari, dove gli studenti hanno conosciuto il pastore tedesco Billy.