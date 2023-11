No al campo sintetito,. Pieralisi ritira la donazione

"Dopo il no del sintetico al Mosconi ritiro la donazione per il prossimo anno alla Jesina".

È categorico l’imprenditore jesino Andrea Pieralisi che da tempo chiede interventi per la struttura sportiva del ‘Mosconi’ e il campo da calcio da ristrutturare in sintetico. La Jesina che gestisce l’impianto ha predisposto un progetto ad hoc ma ad oggi, pur essendo stato valutato, non è andato in porto.

La giunta Fiordelmondo aveva manifestato l’apertura a proposte di partenariato pubblico-privato, formalizzando però prima un accordo di partenariato per individuare il soggetto che dovrebbe effettuare i lavori". Andrea Pieralisi parla da cittadino visto che intende restare esterno alla società, ma ha deciso di ritirare la donazione che secondo quanto annunciato due anni fa era suddivisa in tre anni. Il prossimo sarebbe stato l’ultimo.

Ma a quanto pare questa ultima elargizione non ci sarà, a meno di dietrofront sul restyling del Mosconi da parte dell’amministrazione comunale. La Jesina ha presentato 4 progetti per altrettanti sintetici per calcio a 11 e a 5 fra Paolinelli, Mosconi e antistadio.