No al Clementino, sì alle crociere. E il Comune incalza l’Authority

Il porto, il suo sviluppo e lo scontro sulle crociere, o meglio sul luogo dove potranno attraccare in futuro le grandi navi.

In questi ultimi giorni è esploso il caso: tutto provocato dalle parole dal capogruppo in Regione di Fdi Carlo Ciccioli che ha apertamente dichiarato come "le crociere devono essere collocate nel futuro molo Clementino". Parole contrarie all’orientamento del centrodestra che guida il Comune e oro colato per i dem che, fino a sei mesi fa quando governavano la città, hanno sempre sostenuto questa soluzione.

Ora il Comune, o meglio l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Silvetti, prova a mettere un punto fermo. E lo fa con una delibera che altro non è se non un "parere del Comune di Ancona nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrale riguardante il Dpss, documento di programmazione strategica di sistema".

E cosa dice? Di fatto rimarca la sua contrarietà al molo Clementino, ma non solo.

"L’Amministrazione – si legge nella delibera – ribadisce l’intenzione di sostenere l’Autorità di Sistema Portuale nei progetti di crescita e sviluppo dei traffici crocieristici, ponendo però come tema centrale la questione ambientale e della salute pubblica, in considerazione anche dei rilievi espressi dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per il progetto del Molo Clementino. Pertanto, l’Amministrazione condivide fortemente lo scenario di sviluppo della cosiddetta Penisola ‘Banchina Marche’ contenuto all’interno del Dpss quale luogo di collocazione finale delle attività croceristiche e di trasporto RORO e ROPAX, con specifiche strutture dedicate e adeguata viabilità. E’ necessario, inoltre, terminare con massima rapidità le banchine previste dall’attuale Prg del Porto propedeutiche anche all’aggancio con la nuova penisola".

Come dire: vogliamo senza se e senza ma che le crociere continuino ad arrivare ad Ancona, ma siamo contrari al Clementino anche se, di fatto, è tutto nelle mani del ministero al quale ci rimettiamo. Anche perchè il parere del Comune non è vincolante e quindi l’Authority può procedere a prescindere andando però allo scontro. Non solo. Il Comune, con la delibera, sollecita sempre l’Ap a procedere con i lavori delle banchine che vanno a rilento.

Ma già che ci siamo l’amministrazione comunale mette qualche altro puntino sulle "i". "Nell’auspicato quadro di sostenibilità, invita sin d’ora l’Autorità di Sistema Portuale a iniziare le dovute interlocuzioni con EnelTerna per un indispensabile maggior dimensionamento della infrastruttura elettromeccanica nell’intero porto. Ciò al fine di poter disporre della potenza elettrica necessaria, allo stato del tutto insufficiente, utile a sostenere il sistema di cold ironing in ragione del notevole assorbimento di cui necessitano le moderne navi da crociera (assorbimenti medi 1012 MW)".

Tradotto: difficile poter mantenere le navi "accese" con l’elettricità per mitigare l’inquinamento. Per arrivare a questo ragionamento il Comune parte dal documento approvato pochi giornin fa sugli indirizzi strategici dove si legge: "Porto ed economia del mare. Interventi logistici, spostamento porto commerciale e realizzazione della cosiddetta Penisola; interventi logistici: trasferimento traghetti dalla banchina del porto storico all’area ex silos; intraprendere tutte le azioni politiche e amministrative necessarie al fine di interrompere l’iter di realizzazione della banchina per le grandi navi da crociera al Molo Clementino in ragione del rilascio (o diniego) del vincolante parere di ViaVas da parte dei Ministeri competenti". Ecco, tutto resta nelle mani del ministero.

Alfredo Quarta