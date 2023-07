"No al fotovoltaico a terra a Sassoferrato": mozione

"Il progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra a Sassoferrato è un vantaggio per pochi e uno svantaggio per molti". Così Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche il quale ha predisposto una mozione per la prossima seduta. Si tratta di un progetto presentato alla Provincia di Ancona e al Comune di Sassoferrato da un’azienda privata e contro il quale è già sorto un agguerrito comitato che ha raccolto oltre mille firme. "Credo ci siano altre possibilità – rimarca Ciccioli - che non siano l’invasiva occupazione di suolo in un’area paesaggisticamente pregiata con il fotovoltaico, che può essere ben collocato altrove e non aprire così una ferita gravissima che segnerebbe, per decenni, un territorio ad alta valenza ambientale e naturalistica, anche perché collocato in prossimità di produzioni agricole bio e a ridosso delle abitazioni. Dieci-dodici ettari di fotovoltaico a terra, a ridosso del Monte Strega, costituiscono un vero e proprio stravolgimento del paesaggio e di tutti gli eco-sistemi in uno dei "Borghi più belli d’Italia", Sassoferrato, e contravvengono ad una scelta che sul territorio, nelle alte Marche, si è fatta da tempo, nuove coltivazioni biologiche in agricoltura, turismo d’ambiente, tutela del paesaggio".