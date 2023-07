No al fotovoltaico, raccolte mille firme

Mille cittadini hanno sottoscritto l’appello lanciato dal Comitato Monte Strega, nato "per impedire la distruzione del paesaggio, dell’ambiente e degli ecosistemi". Da questi territori si leva un secco "no ai nuovi impianti di fotovoltaico al suolo". I mille firmatari fanno appello al Comune, alla Provincia, agli enti che saranno chiamati a decidere, "affinché vogliano opporsi ad una vera e propria distruzione di una delle maggiori risorse di cui il territorio può disporre per un’economia che si fonda sulla bellezza del paesaggio, la conservazione dell’ambiente e della natura, in uno dei Borghi più belli d’Italia".

"La raccolta delle firme continuerà – spiegano dal comitato – e intanto si terrano nei prossimi giorni molti incontri con i cittadini nel centro storico e nelle frazioni". Il comitato Monte Strega lancia anche un appello al sindaco Maurizio Greci: "Stigmatizziamo il silenzio prolungato dell’Amministrazione sui progetti di fotovoltaico a terra (Sassoferrato 1 e Sassoferrato 2) di cui erano a conoscenza, avendone sottoscritto documentazioni preliminari e vari altri atti. Durante la partecipata assemblea dei giorni scorsi, su nostra richiesta – spiegano dal comitato – il sindaco e il funzionario comunale hanno dovuto ammettere che è stata rilasciata, due anni fa, un’autorizzazione per un’altra installazione di fotovoltaico per tre ettari di suolo, di proprietà Dolciotti, che avrà una potenza di quasi 3 MW. Il progetto è di un’altra società, Solar Italy, che sta già operando per l’inizio dei lavori. Non essendone minimamente a conoscenza, come comitato abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti di questo nuovo fronte dello scempio, sul quale, colpevolmente, è regnato – anche qui – il più assoluto silenzio".

"Dieci-dodici ettari di fotovoltaico a terra, a ridosso del Monte Strega – rimarcano dal comitato – costituiscono un vero e proprio stravolgimento del paesaggio e di tutti gli eco-sistemi in uno dei Borghi più belli d’Italia, tale è Sassoferrato. E contravvengono ad una scelta che sul territorio, nelle alte Marche, si è fatta da tempo: nuove coltivazioni biologiche in agricoltura, turismo d’ambiente e tutela del paesaggio. Chiediamo quindi al sindaco di Sassoferrato che, nell’interesse della comunità, esprima la propria ferma contrarietà, la metta per iscritto e la porti all’attenzione della conferenza dei servizi. L’ultima cosa che dovremmo fare è aprire ora una ferita gravissima, in un’area che ha dovuto già affrontare le dannose conseguenze dell’alluvione, e farlo con l’utilizzo di una tecnologia che tra qualche anno mostrerà la sua obsolescenza, quando il danno sarà stato fatto per decenni".