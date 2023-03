No al gestore unico "Sprecati soldi pubblici Amministratori incapaci Ora esposto e dimissioni"

di Sara Ferreri

"Una vicenda che dimostra l’incapacità di certi amministratori nel gestire la cosa pubblica. La bocciatura della Corte dei Conti è gravissima e non può che aprire la strada della gara. Nel frattempo si sono perse centinaia di migliaia di euro, da quanto so oltre mezzo milione di euro di soldi dei cittadini per nulla informati sul percorso". Così l’ex sindaco di Jesi Massimo Bacci, da sempre contrario alla linea dettata dal Pd dell’affidamento in house a tutti i costi, segue da privato cittadino l’evolversi della questione, ma è arrabbiato. Massimo Bacci, come giudica il parere della Corte dei Conti che arriva a parlare di profili di opacità dell’operazione di affidamento del servizio rifiuti alla New Co Corum scarl?

"Lo trovo netto e chiaro. È la verità. Tra l’altro la Corte evidenzia la mancata partecipazione dei cittadini che non sono stati informati, nemmeno da quelle amministrazioni come quella di Jesi che si sono riempite la bocca della parola partecipazione. Non è stato fatto un incontro con la città su questo. Inoltre già nel 2018 era arrivata la bocciatura della procedura di affidamento da parte del Tar e del Consiglio di Stato ma si è andati comunque avanti spendendo centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici. Tra l’altro, da quanto mi risulta, il direttore Ata è ad incarico diretto da diversi anni ormai senza un’evidenza pubblica. Lo trovo inconcepibile".

Cosa dovrebbe accadere ora? "Mi aspetterei le dimissioni del presidente dell’Ata e della Provincia e quantomeno una seria riflessione da parte di quegli amministratori come il sindaco di Osimo che avevano salutato con entusiasmo l’affidamento alla New Co e hanno sostenuto la linea dettata dalla politica senza guardare al merito".

Ma c’è chi dice che si possono ancora apportare correttivi e salvare il progetto pubblico...

"Non vedo altra strada rispetto all’andare a gara. Dopo anni di discussioni e mancata condivisione si ha come risultato che il servizio andrà ai privati quello che molti dei sostenitori del progetto bocciato dalla Corte dei Conti dicevano di voler evitare a ogni costo. Nel frattempo si sono spesi soldi pubblici e si è perso tempo. A farne le spese come sempre sono i cittadini. A questo punto credo che un esposto alla Corte dei Conti sia doveroso. Avevamo proposto una strada alternativa, avevamo dato la disponibilità ad ospitare il biodigestore di cui nemmeno hanno voluto discutere e di cui non si parla più, ma chi non era legato alla politica veniva accusato di essere strumentale".

Perché secondo lei?

"Credo che la pietra dello scandalo siano state le perdite di un gestore della provincia (AnconAmbiente, ndr). Si è cercato di socializzare quella gestione invece di risolvere i problemi. Noi avevamo proposto di fare una rete di imprese per risolvere le criticità ma non si è voluto farlo".