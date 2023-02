"No al mercato a Portavalle"

"Jesi è stato uno dei mercati più belli e interessanti dell’intera Regione. Gli va restituito quel ruolo facendolo tornare attrattivo per operatori e, in questo senso, si dovrebbe puntare anche sulla componente alimentare di qualità". Così Cristina Brunori, presidente dell’area territoriale di Jesi di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino dopo l’incontro con l’assessore alle Attività Produttive Emanuela Marguccio e le associazioni di categoria, per parlare del futuro dei mercati e delle fiere cittadine.

"Abbiamo trovato una grande disponibilità al dialogo e alla collaborazione – rimarca Brunori -. L’obiettivo comune e quello di qualificare il centro storico e, in particolare, la nuova piazza Federico II, un contenitore strategico al quale è importante conferire un’identità perché possa essere un elemento attrattivo con ricadute positive sull’attività delle imprese. In merito ai mercati settimanali siamo pronti a collaborare per contribuire a mantenere vivo il centro. Importante è dare stabilità al mercato, specie quello del mercoledì - precisa Brunori -: uno spostamento nella zona di Portavalle non è opportuno perché comporterebbe un minore afflusso di persone, un lavoro pressoché azzerato per gli operatori ambulanti e disagi per i residenti. In passato alcuni operatori hanno lasciato il mercato di Jesi proprio per questi spostamenti dovuti anche ai lavori di rifacimento della piazza e di corso Matteotti".