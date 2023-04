"No al muro", i candidati sindaco allineati

Tra le tante battaglie vinte dal Comitato ‘No al Muro, Sì al Mare’ Falconara, in una guerra lunga e apparentemente silente, ce n’è un’altra recentissima: "I quattro candidati sindaco della città hanno sottoscritto una lettera di intenti con la quale si impegnano a combattere, in ogni sede, le barriere fonoassorbenti". Pochi giorni fa i rappresentanti dell’associazione cittadina - costituitasi nel dicembre 2018 in seguito alle prime lettere di esproprio di Rfi per realizzare il muro a Falconara e capace di mobilitare tutta Italia in cinque anni – hanno incontrato Marco Baldassini (Ancora Falconara, Vola Falconara, Riformisti), Annavittoria Banzi (Pd, M5s, Cittadini in Comune e Si Può), Anna Grasso (Falconara Libertas) e Stefania Signorini (Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028), facendo firmare loro un documento nel quale s’impegnano "verso il Comitato, il Coordinamento regionale no muro e, soprattutto, verso i cittadini falconaresi e delle Marche che hanno manifestato contro le barriere antirumore" a condividere alcuni punti.

Tra i quali, ad esempio, la ferrea opposizione alle barriere alte fino a otto metri (devastanti per il territorio, incompatibili per le città di mare dal punto di vista ambientale, turistico ed economico). Vero è che, almeno per Falconara, il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alle Ferrovie di accantonare il progetto (a novembre 2022) e di presentarne un altro per ovviare - ugualmente - alla direttiva europea, da applicare tramite il decreto ministeriale del 2000 del Parlamento italiano, per abbattere i rumori lungo le coste. E’ proprio questo aspetto a non convincere il Comitato. "Quella legge va modificata, altrimenti lo spettro delle barriere continuerà a materializzarsi – ha spiegato ieri allo chalet Abbronzatissima il presidente Luigi Galatello -. La finalità di ridurre il rumore percepito dal passaggio dei treni è reale e sappiamo bene quali sono le fonti, ovvero i binari e i treni che transitano sull’Adriatica. La strada più semplice sarebbero le barriere, da noi osteggiate. Chiediamo alla politica di avere coraggio nel chiedere una modifica del Dm2000, facendo in modo che Rfi possa individuare strade alternative al momento impercorribili. Ci sono novità tecnologiche, non considerate dall’attuale legge, come la sostituzione dei freni dei vagoni o binari a bassa emissione rumorosa. Il nuovo sindaco dovrà portare queste istanze alla Regione per promuovere un’azione di carattere nazionale".

Il Comitato è chiaro anche sull’arretramento ferroviario: "Ben venga. Ma non è la panacea di tutti i mali in quanto i tempi di realizzazione non sono compatibili rispetto alla questione del muro". Assieme a Galatello, ieri, anche il coordinatore regionale dei Comitati Paolo Baldelli, Giorgio Giorgini, Liza Canalini, Annalisa Camillucci, Roberto Piccioni, Marina Boccomini e Miria Stecconi.

Giacomo Giampieri