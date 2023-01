No alcol e droga: Comuni alleati nella lotta

No alcol, no drugs, no crash. Sono stati presentati ieri, alle 10, alla Mole vanvitelliana, il docufilm e la campagna di prevenzione di incidenti stradali causati da droga e alcol. Comune e polizia locale di Ancona sono i capofila del progetto che coinvolge, oltre al capoluogo regionale, anche Falconara e Senigallia. Un progetto a cui sono stati destinati 435 mila euro da parte della presidenza del consiglio dei ministri. E un evento, quello di ieri, che costituisce lo step centrale di una campagna di promozione di attività di comunicazione mirate alla prevenzione e al contrasto agli incidenti stradali correlati ad alcol e droga. Oltre 200 gli studenti degli istituti superiori, con al seguito docenti e dirigenti. Ad assistere, persino i gestori dei locali notturni, assieme alla sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e alla comandante della polizia locale, Liliana Rovaldi. Il docufilm è stato realizzato dall’autore e regista, Luca Pagliari. A spiegare la genesi del progetto, è stata la comandante Rovaldi, sul palco con le omologhe di Senigallia, Barbara Assanti, e di Falconara, Luciano Loccioni: "Lo scorso anno, la polizia locale di Ancona – ha spiegato Rovaldi – aveva partecipato ad un bando riservato ai capoluoghi di regione o di provincia per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata. Il bando permetteva di coinvolgere anche i comuni limitrofi. In questo caso, sono stati coinvolti Falconara e Senigallia, i cui sindaci hanno firmato con Ancona un accordo di partnerariato col quale si impegnano ad attuare quanto previsto nel progetto presentato. Il progetto si è poi concretizzato in una convenzione stipulata tra il comando della polizia locale dorica e la presidenza del consiglio. Il progetto – ha fatto sapere la numero 1 dei vigili – interessa la fascia costiera a nord della provincia di Ancona. Proprio lungo questa direttrice – ha sottolineato – si verificano incidenti stradali connessi all’uso di determinate sostanze alcoliche o stupefacenti. Incidenti stradali che si registrano ovviamente soprattutto d’estate e soprattutto nelle località della movida serale". Nessun attore, nel film, ma testimonianze dirette: a partire dalle pattuglie degli agenti fino alle voci degli amici di Francesco Saccinto, ragazzino falciato 10 anni fa da un autista ubriaco. I suoi genitori hanno dato vita all’associazione ‘Rose bianche sull’asfalto’.

Nicolò Moricci