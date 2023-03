"No alla dipendenza", si premiano le scuole

Oggi dalle 10 il Ridotto delle Muse ospita l’evento conclusivo del progetto “No alla dipendenza, Sì all’indipendenza” portato avanti dal Comando della Polizia Locale di Ancona e finanziato dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dell’Economia e della Finanza.

L’appuntamento si tiene al termine della campagna di prevenzione che, tra le varie azioni, ha visto il coinvolgimento di 943 studenti, partecipanti ai numerosi incontri svolti nelle scuole cittadine. Nell’occasione saranno presentati i risultati raggiunti e verranno premiate le classi che hanno partecipato e vinto il concorso inerente al progetto; saranno proiettati i video creati dagli studenti per partecipare alla competizione e volti sensibilizzare i coetanei in merito a questa tematica. Questi gli istituti scolastici coinvolti nel progetto e che parteciperanno all’evento: Savoia Benincasa, Istituti comprensivi Quartieri Nuovi, Posatora Piano Archi, Augusto Scocchera, Ancona Pinocchio Montesicuro, Ancona Nord, Novelli Natalucci Cittadella - Margherita Hack. Saranno premiati i tre migliori video con premi in materiale scolastico.

“No alla dipendenza, Sì all’indipendenza”, partito lo scorso anno, ha visto gli operatori di Polizia Locale incontrare numerosi studenti. Prima di entrare nelle classi, gli agenti avevano seguito un corso di formazione sulla comunicazione, volto a far sì che potessero comunicare efficacemente con i ragazzi.