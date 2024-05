"No alla mega antenna". Raccolte oltre 300 firme

Sono 319 i cittadini che hanno firmato una petizione popolare contro la prossima installazione di un’antenna 5G a fianco del campo sportivo Santilli e del centro sociale di via Molino Mensa a Osimo, 130 dei quali attraverso la piattaforma online Change.org. La petizione è stata protocollata in Comune sabato. "Una forte spinta popolare che chiede all’amministrazione di fermare questa procedura per l’ubicazione dell’antenna a pochi metri da spazi e attrezzature pubbliche frequentati da ragazzi, a ridosso delle abitazioni delle vie Molino Mensa, Verdi, Quercetti e limitrofe, nonché a soli 300 metri dall’istituto superiore Corridoni-Campana in zona San Carlo – dice Elena Ricciotti, portavoce dei firmatari -. Per il principio di precauzione sulle possibili implicazioni sulla salute che l’elettromagnetismo prodotto da questo impianto (alto più di 35 metri e dunque anche con un forte impatto ambientale) potrebbe causare, i cittadini firmatari chiedono al Sindaco di revocare l’autorizzazione rilasciata senza un preventivo coinvolgimento del consiglio di quartiere, anche in vista del varo di una legge regionale presentata dal presidente del consiglio regionale Dino Latini".