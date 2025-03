No alla nuova discarica, assemblea tra amministratori e cittadini

POGGIO SAN MARCELLOUn momento di confronto, cittadini e sindaci dei territori interessati dall’opera, nel comune dove quell’impianto dovrebbe sorgere, Poggio San Marcello. Oggi alle 21, all’ex ristorante Villa Luna l’amministrazione ha convocato un’assemblea dal titolo "Un’altra discarica nella Vallesina? No, grazie". Appuntamento che si preannuncia partecipato, vista la contrarietà palesata dai primi cittadini delle zone coinvolte, ma anche da alcuni consiglieri regionali. Quella soluzione nel territorio di Poggio San Marcello, come noto, ha fatto scattare la ripresa dell’attività del ‘Comitato per il controllo della discarica’, che in passato era stato protagonista della battaglia sulla discarica della Cornacchia. Gli stessi rappresentanti del Comitato hanno già incontrato alcuni amministratori, come quelli di Mergo, Rosora e Castelplanio, per analizzare gli sviluppi futuri relativi al progetto. Da quanto emerso, Castelplanio – in accordo con Castelbellino – avrebbe "già inviato le osservazioni alla Provincia" e sarebbe pronto a confermare "il parere negativo in Conferenza di servizi", ha scritto il Comitato in un resoconto. Inoltre sarebbe emerso che Castelbellino e Poggio San Marcello potrebbero imporre, se il progetto dovesse essere approvato, "divieti di transito ai mezzi pesanti sulle strade di loro competenza, per limitare l’impatto sul territorio". Rosora, Mergo e Monte Roberto, invece, starebbero valutando "di portare in Consiglio un atto ufficiale di opposizione", mentre il Comitato – ha proseguito nella nota – "ha già predisposto e inviato ai rispettivi sindaci una proposta di delibera, che evidenzia le principali criticità urbanistiche, ambientali e sanitarie del progetto". Sarebbe seguito un altro confronto con Montecarotto. Stasera, a Poggio, l’assemblea.