No alla nuova stazione merci, il comitato consegna la lettera a Salvini: "Mi informerò"

La lettera del comitato di liberi cittadini di San Rocchetto che dicono no alla stazione merci è stata consegnata ieri mattina nelle mani del ministro alle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. "Come promesso abbiamo preso parte all’evento nazionale ’Tutta un’altra economia: la sfida del valore’ ad Ancona, cui erano ospiti i ministri Salvini e Giancarlo Giorgetti, per consegnare a mano la lettera che i cittadini residenti di Castelfidardo hanno scritto per rendere edotto il Ministro in merito all’iter di progetto nuova stazione merci. Ci ha detto: ’Mi hanno appena accennato dell’argomento, leggerò tutto nelle prossime tre ore’, rassicurandoci. Ce la mettiamo tutta", hanno detto due portavoce del comitato.

Tante le posizioni contro: "La realizzazione del progetto di Rfi andrà a sottrarre, pare, otto ettari di terreni agricoli che oggi ospitano coltivazioni anche biologiche, minando gli investimenti di aziende agricole e turistiche in un’area di pregio paesaggistico e storico - dice Coldiretti Ancona -. Abbiamo tante aree industriali dismesse che potrebbero essere sfruttate per realizzazione".

Lorenzo Catraro del Psi aggiunge: "Come Psi abbiamo affrontato primi ed unici la questione in un incontro pubblico perché nessuno sapeva di cosa si trattasse. Abbiamo illustrato il progetto, una stazione senza carico-scarico delle merci o di manutenzione ma solo di verifica tecnica, 3 binari in più di 750 metri, tre fabbricati tecnici, per un costo di 85 milioni di euro. Per ottenere lo spostamento della stazione merci fondamentale è il parere di altri enti e soggetti, che devono rilasciare nulla osta ed autorizzazioni, come la Soprintendenza e la Regione. Sono stati rilasciati pareri dai vari Enti con la richiesta che il progetto per le sue implicazioni di rischio idraulico ed altro sia sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale. A questo punto la pratica è al Ministero dell’Ambiente che dovrà decidere. Se sarà sottoposto a Via si apriranno spazi per una discussione con Rfi molto più significativa per chiedere una diversa localizzazione; in caso contrario si procederà con la realizzazione della stazione dove prevista dal progetto ed in questo caso occorrerà, come avevamo detto trattare con Rfi".