No alla pista di ghiaccio: il Consiglio si infiamma

La pista di ghiaccio per il Natale infiamma il dibattito in aula consiliare. A proporla, tramite mozione di Nicola Filonzi è stata l’opposizione di JesiAmo che, da maggioranza l’aveva installata due anni fa in piazza Federico II. Non sono mancate le critiche alla proposta visti i cambiamenti climatici e le temperature praticamente estive in questo mese di ottobre. La mozione è stata respinta: 15 voti contrari della maggioranza compatta e 8 favorevoli (tutta l’opposizione). Filonzi ha anche paventato un cartellone natalizio "povero e di scarso richiamo come quello dello scorso anno". "Ci si chiama a giudicare – ha rimarcato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - se oggi la pista di ghiaccio sia una soluzione che coniuga le esigenze della città, spinge il dato economico e ci fa stare tutti meglio. In un momento in cui stiamo sollecitando continuamente la città a misure più consone, a una agenda tremenda rispetto al cambiamento climatico e, dopo tutte le situazioni che abbiamo vissuto anche l’anno scorso più e più volte in città, chiamiamo i cittadini a comportamenti virtuosi, noi dobbiamo essere i primi. La pista di ghiaccio funziona a benzina perché riceve carburante per tenere una temperatura consona alla produzione di ghiaccio, che è un elemento innaturale nella nostra città, che non è associata alla pista di ghiaccio. Non si sceglie di venire a Jesi per la pista di ghiaccio ma la nostra città ha tanti altri elementi attrattivi e ci stiamo ragionando, con i commercianti del centro e delle altre zone, con i cittadini. Vogliamo offrire alla città un bel Natale – ha aggiunto - e ci stiamo adoperando in quel senso da un po. Lo annunceremo quando tutto sarà pronto. Sarà un Natale che offrirà più dello scorso anno, anche perché abbiamo avuto più tempo per ragionarci".

"I commercianti – ha aggiunto l’assessora al commercio Emanuela Marguccio - sono contenti del percorso che stiamo attuando e parteciperanno in maniera forte. Le associazioni di categoria sono particolarmente attive e ci sono diverse sponsorizzazioni. Si partirà il primo dicembre". Non è stato reso noto il budget che pure in aula Filonzi ha chiesto. "L’anno scorso c’erano due casette in piazza Federico II, una in piazza della Repubblica e un centro vuoto – ha replicato il consigliere di opposizione -. Il Natale per il commercio inizia dalla metà di novembre tra appena 20 giorni e ci giungono voci di iniziative che ci saranno dopo il 24 e 25 dicembre".