"No all’antenna": anche Latini attacca la giunta

Aria tesa lunedì sera al Consiglio di quartiere di via Molino Mensa a Osimo. A tenere banco il caso dell’antenna 5g, argomento che ha dato adito a uno scontro politico in maggioranza, l’ennesimo. L’assessore all’Urbanistica Paolo Strappato ha spiegato che era stata fatta una richiesta da parte della compagnia telefonica di istallare un’antenna su una porzione di terreno del Comune. I cittadini sono insorti, di nuovo, perché comunque l’antenna non la vogliono: "Ci siamo accorti solo a lavori iniziati", hanno detto. L’intervento del consigliere civico Dino Latini ha gelato tutti: "Noi, io per primo, in campagna elettorale avevamo fatto una promessa. Stefano Simoncini, c’eri anche tu. Avevamo detto che qui non la facevamo, non che la spostavamo di qualche metro. Nel frattempo ho presentato una proposta di legge regionale che non può sanare le problematiche (perché ci sono leggi nazionali ed europee) ma ho dato la mia parola ai cittadini. Intendo far rispettare la promessa elettorale, dobbiamo fare di tutto per non farla realizzare qui. Dovete essere politicamente corretti e dire che sarà fatta comunque in questo quartiere". Dopo la stoccata a sindaco e giunta presente, sul caso Osimo Latini ha poi aggiunto: "La situazione difficile destabilizza quella del centrodestra intero". Per quanto riguarda l’antenna, era stato stipulato un contratto di locazione e la società si era impegnata a dare 15mila euro l’anno per nove anni al Comune. La vicenda si è increspata perché è stato fatto ricorso al tar da parte di un gruppo di cittadini, il municipio ha sospeso la realizzazione dell’impianto perché si è accorto che nel fare la richiesta era stata indicata una particella anziché un’altra (errore tecnico) e quindi quella concessione sarebbe viziata dall’origine ma il contratto di locazione rimane in piedi. Avrebbero sbagliato di 2-3 metri. I lavori quindi sono stati sospesi (fino a domani e non più prorogabili). Nel frattempo è stata realizzata la piattaforma per cui Comune ha detto di aver ordinato la demolizione prima dell’annullamento della concessione. Il contratto in essere però obbligherebbe il Comune a dare alla società la possibilità di costruirla, pena causa di risarcimento danni per i 15mila euro annui che il municipio ha iniziato a incassare. Così hanno cercato di trovare una locazione diversa: al San Carlo dove c’è un’area comunale (accanto al campo sportivo) o su un terreno sotto il Conad. Il sindaco ha aggiunto che quei 15mila euro saranno usati per i monitoraggi sull’inquinamento.

Silvia Santini