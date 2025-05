"No alle intimidazioni dell’onorevole Ciccioli"

Bufera dopo le contestazioni dell’europarlamentare di Fdi Carlo Ciccioli nei confronti di Fondazione Cariverona che passa al contrattacco. "Riaffermamiamo con chiarezza e fermezza la piena legittimità e correttezza dell’operazione di riallocazione territoriale delle proprie attività nella provincia di Ancona. L’intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana è in fase di definizione con rigore istituzionale, trasparenza e nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente, con la supervisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il supporto dell’Acri. L’operazione nasce dall’obiettivo strategico di rafforzare la presenza filantropica sul territorio, attraverso soggetti più prossimi e radicati, garantendo al contempo un apporto finanziario senza precedenti, pari a 30 milioni di euro, oltre al conferimento di beni patrimoniali e all’impegno diretto fino al 2026. In questo quadro, Fondazione Cariverona conferma anche il proprio interesse e disponibilità a trovare un’intesa che sia di soddisfazione per la provincia di Ancona e con particolare riferimento all’Amministrazione comunale della città capoluogo. Appaiono pertanto inaccettabili e gravissime le dichiarazioni attribuite all’On. Ciccioli che evocano ’interventi fisici’ presso le sedi istituzionali coinvolte. Tali affermazioni travalicano ogni legittima critica politica e assumono una connotazione intimidatoria, che la Fondazione rigetta con forza".