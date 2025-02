"No all’impianto rifiuti di Edison". Presidio davanti alla Provincia

Nuova manifestazione promossa dall’Assemblea Permanente ‘Stop Edison’: sabato, alle 11, la mobilitazione si sposterà davanti alla sede della Provincia di Ancona per ribadire un no corale all’impianto di trattamento dei rifiuti a Jesi, proposto da Edison Next Recology. Da quanto riferito dagli organizzatori del presidio, il presidente della Provincia Daniele Carnevali avrebbe "comunicato la sua disponibilità a incontrare una delegazione di rappresentanti dell’Assemblea, che alle 12 restituirà l’esito dell’incontro durante la conferenza convocata proprio in occasione della mobilitazione – hanno scritto –. Alla manifestazione sono stati invitati i sindaci dei Comuni della Vallesina, in quanto rappresentanti istituzionali delle comunità di tutto il territorio interessato dalle ripercussioni dell’eventuale realizzazione dell’impianto".

Tra gli ultimi aggiornamenti, in occasione di una riunione organizzata recentemente dall’Assemblea, era emersa la novità che Edison, dopo la richiesta della Provincia di ricevere chiarimenti sull’idoneità del titolo per la disponibilità dell’area, rispetto alla corretta applicazione del regolamento del Consorzio Zipa, aveva inviato risposta all’Ente. Ed è proprio dalla Provincia che si attende una pronuncia. A fine marzo, invece, Edison dovrà rispondere alle cento osservazioni effettuate da cittadini, associazioni e gruppi politici.