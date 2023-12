"No allo scempio dei campi fotovoltaici"

Campi fotovoltaici a terra alle pendici del monte Strega, a pochi giorni dalla conferenza dei servizi decisoria, prevista per dopodomani, interviene anche il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi. "C’è una contraddizione profonda tra le battaglie che hanno portato Sassoferrato a essere inserita tra i Borghi più belli d’Italia, grazie anche alla bellezza del paesaggio, e la paventata costruzione di due mega impianti fotovoltaici a ridosso del monte Strega e in prossimità di siti culturali di straordinario valore – sottolinea il noto critico d’arte, in veste ufficiale –. Da sottosegretario dico no a quello che sarebbe uno scempio al paesaggio e all’ambiente. Su questi temi non sono tollerate delle ambiguità". Il riferimento è ai due nuovi impianti che la società "Solar Challenge 7 srl" ha chiesto di costruire in contrada Monterosso stazione. La posizione del sottosegretario Sgarbi segue la dura presa di posizione dei consiglieri regionali Carlo Ciccioli, Renzo Marinelli, Giacomo Rossi, Maurizio Mangialardi, Luca Santarelli, Jessica Marcozzi e Dino Latini, che proprio su questi due progetti hanno presentato una mozione rivolta alla giunta regionale perché assuma una posizione netta. Il sottosegretario, tra l’altro, sottolinea come gli impianti in questione siano "entro la cosiddetta fascia di rispetto dei beni culturali tutelati dal ministero, e nel caso in specie la chiesa di Sant’Ugo, che prende il nome del patrono di Sassoferrato, il beato Ugo degli Atti, un luogo di culto e di devozione frequentato da tutta la comunità". "Sono certo che la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche – aggiunge il sottosegretario Sgarbi – assumerà le necessarie iniziative a tutela dell’integrità paesaggistica di un territorio che per la ricchezza del patrimonio artistico è meta di migliaia di visitatori. Il ministero vigilerà con particolare attenzione". Una nuova presa di posizione netta, dopo quella dei Consigli regionale e comunale, che arriva da Roma e potrebbe pesare sull’esito della vicenda. Dopodomani è attesa infatti la decisione nella conferenza dei servizi, in capo alla Provincia di Ancona. A battersi contro i nuovi insediamenti di Monterosso stazione, per un’estensione di circa undici ettari, è il comitato monte Strega, che ha raccolto qualcosa come tremila firme, su una popolazione di 6.700 anime (a firmare sono stati per lo più residenti oppure proprietari di case che si trovano nella zona) per scongiurarlo.