No bandiera della Pace in Comune: "Resta dov’è"

Per il momento non ci saranno né sono al momento definiti eventuali referendum né consultazioni popolari sull’impianto Edison, in attesa che la multinazionale risponda alle osservazioni e si attivi l’eventuale conferenza dei servizi. A renderlo noto ieri il sindaco Lorenzo Fiordelmondo in aula incalzato dal consigliere Giancarlo Catani (Patto x Jesi). Una seduta apertasi con la mozione d’ordine di Antonio Grassetti che chiedeva la rimozione della bandiera della Pace affissa ieri sotto gli scranni del sindaco Fiordelmondo e del presidente del Consiglio Luca Polita. Già nei giorni scorsi il presidente di JesiAmo Daniele Massaccesi aveva contestato l’affissione della bandiera della Pace sul palazzo della Signoria. Ieri dopo un consulto con il segretario comunale e la sospensione del Consiglio il presidente Polita ha giudicato "non disdicevole ne’ inopportuna" la presenza della bandiera arcobaleno rimasta quindi al ‘suo’ posto. In discussione, grazie al consigliere Alessandro Sorana anche la metà giardino sotto sequestro (da ormai oltre un anno) della scuola dell’infanzia Negromanti: "Qualche mese fa abbiamo chiesto il dissequestro ma non ci è stato concesso".