"No di Castelfidardo alla stazione merci"

E’ approdata in Consiglio comunale con un apposito ordine del giorno la questione relativa alla realizzazione della nuova stazione merci senza fermata passeggeri o altra funzione logistica sul territorio di Castelfidardo nell’ambito del potenziamento e sviluppo della Direttrice Orte – Falconara. Un’opera considerata logicamente strategica dalle Ferrovie dello Stato, originariamente prevista a Montemarciano ma che nel 2022, a causa di mancanza di spazi funzionali, è stata dirottata a Castelfidardo.

"Non vogliamo la stazione merci su un territorio tutelato dai beni culturali. Il Consiglio ha approvato la delibera sulla nuova stazione merci, un’opera imponente e impattante che il nostro territorio si è visto recapitare senza alcun preavviso – dice il sindaco Roberto Ascani -. La delibera prevede due punti fondamentali: chiedere a Rete Ferroviaria Italiana di rivalutare la possibilità di delocalizzare l’intervento in un sito più idoneo, aprendo un tavolo tecnico dedicato e ribadire le criticità del progetto, già evidenziate nelle osservazioni del sottoscritto. L’area in questione è soggetta a vincolo paesaggistico nel quale si evidenzia un paesaggio meritevole di tutela e di notevole interesse pubblico e non solo".