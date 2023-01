No droga, no alcol con gli studenti

Prevenzione e contrasto al consumo di alcol e droghe: la Polizia locale ha attivato nel corso del 2022 due progetti rivolti in particolare ai giovani con una serie di iniziative di sensibilizzazione. Il primo, finanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga, dal titolo "No alcol, no drugs, no crash" con la partecipazione dei Comandi di Polizia Locale di Senigallia e Falconara ha portato alla realizzazione di un docufilm, opuscoli informativi e servizi di controllo sul territorio. Il secondo, finanziato dal Ministero dell’Interno dal titolo "No alla dipendenza, Sì alla indipendenza" e rivolto agli studenti ha invece previsto una formazione ad hoc del personale, la realizzazione di filmati a cura degli studenti stessi in merito al fenomeno del consumo di droga e una serie di incontri presso gli Istituti secondari di primo grado che hanno coinvolto quasi 1000 studenti. Sono inoltre stati effettuati dalla Polizia Locale servizi di controllo sul territorio.