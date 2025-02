Noa, da Sanremo a Senigallia. Oltre a Vieri c’è anche Brumotti

Da Sanremo alla spiaggia di velluto, Noa in concerto il 3 luglio in piazza Garibaldi. Dopo l’ufficialità del milione di presenze e l’entrata nel G20 Spiagge e dopo l’annuncio della tappa della Bobo Summer Cup Padel, in programma il 4-5-6 luglio in città, arriva l’annuncio di un’altra serata all’insegna di un’ospite internazionale come Noa, tra i protagonisti nella serata di apertura del 75° Festival di Sanremo: la cantante yemenita-israeliana con radici ebraiche si è esibita insieme a Mira Awad, palestinese, la canzone Imagine.

Nella tre giorni dedicata al Jazz, giunta alla sua seconda edizione, insieme a Noa sfileranno sul palco allestito in piazza Garibaldi, altri artisti che hanno fatto la storia della musica Jazz.

Sono tanti gli eventi già delineati, mentre altri sono ancora in fase di definizione. Un altro protagonista della stagione 2025, che già lo scorso anno ha trascorso qualche giorno sulla spiaggia di velluto durante il 30° raduno della Harley Davidson, è Vittorio Brumotti. Lui sarà il protagonista di un evento dedicato alla bicicletta.

Insieme a Bobo Vieri, che ha lanciato alla Bit di Milano l’estate targata Senigallia, anche Brumotti era presente nello stand. Una stagione che si preannuncia più che interessante in quanto ad appuntamenti: durante la Bit lo stesso Vieri ha dichiarato che si tratterrà una settimana sulla spiaggia di velluto, prima l’evento e poi il meritato relax. Una spiaggia vip che il 6 luglio ospiterà in piazza Garibaldi il concerto degli Skunk Anansie, il primo dei tre grandi concerti che saranno protagonisti nel mese di luglio.

Ma ad aprire l’estate in musica di Sengiallia, sarà ancora una volta l’Rds Summer Festival, con il suo format vincente che prevede due giorni di musica e divertimento in piazza Garibaldi.

Riconfermati anche i grandi eventi come il 105XMasters, in programma nel mese di luglio e il Summer Jamboree, giunto alla sua 25° edizione, che dal 1 al 10 agosto farà tornare la spiaggia di velluto nei mitici anni ’50. Attese le riconferme anche di ‘Calciomercato l’originale’, il programma in onda su Sky che lo scorso anno è stato trasmesso da piazzale della Libertà, una trasmissione di successo che contribuisce a veicolare il nome di Senigallia, insieme alle emittenti radiofoniche che ogni anno si impegnano ad organizzare grandi eventi in città.

Un’estate che parte con il piede giusto a cui si aggiungeranno molti altri eventi, ancora work in progress, per un progetto trasversale pronto ad abbracciare turisti di ogni età. Intanto ci si avvia verso la stagione estiva con un week-end da tutto esaurito: le iniziative di San Valentino, unite alla presenza delle spoglie del Santo che si trovano nella chiesa della Croce, hanno centrato l’obiettivo di valorizzare Senigallia anche fuori stagione, un modo per proseguire sulla scia che ha portato al milione di presenze e a rendere la spiaggia di velluto la Regina del turismo marchigiano e non solo.

Silvia Santarelli