Noa e gli Incognito per Senigallia in Jazz

Due nomi di fama internazionale assoluta per la seconda e la terza giornata del festival ‘Senigallia In Jazz’. Dopo il debutto con Amii Stewart, questa sera (ore 22) in piazza Garibaldi si esibirà un’altra grande interprete femminile, la cantante israeliana Noa, mentre domani, alla stessa ora, toccherà agli Incognito, uno tra i più importanti gruppi di acid-jazz al mondo. In entrambe le serate sono previsti due concerti d’apertura, alle ore 21.

Oggi toccherà al quartetto di Serena Krall, mentre domani sarà la volta di Sagi Rei. Tutti artisti selezionati dal direttore artistico della manifestazione Alberto Braschi e da Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, co-producer e presentatore del festival.

Stasera Noa è pronta a emozionare il pubblico con il suo mélange di jazz, pop e musica etnica. Le sue canzoni sono fortemente influenzate dall’ambiente israeliano, con le sue sofferenze (la guerra, il terrorismo) e le sue speranze, che sono soprattutto speranze di pace. Nel 1997 Noa viene scelta da Roberto Benigni per interpretare ‘Beautiful That Way’, tema principale della colonna sonora del film ‘La vita è bella’, scritta da Nicola Piovani. Il brano verrà poi inserito nel fortunato album ‘Blue Touches Blue’. E’ un classico che non manca mai a ogni suo concerto.

Non hanno bisogno di molte presentazioni gli Incognito, gruppo britannico diventato sinonimo di acid jazz. Nel 1989 avviene la svolta decisiva per la band: Gilles Peterson crea l’etichetta discografica Talkin’ Loud, dando la possibilità agli Incognito di creare un nuovo genere musicale, l’acid jazz appunto, del quale ancora oggi sono tra i più autorevoli rappresentanti sulla scena internazionale.

Quanto ai concerti di apertura, da segnalare la presenza di Sagi Rei, cantautore (anche lui israeliano) diventato un vero e proprio fenomeno di culto, ma anche uno ‘scalaclassifiche’ internazionale grazie alla rilettura in chiave acustica di alcuni classici della musica dance anni Novanta. Come ‘L’amour toujours’, scelto nel 2009 come colonna sonora di un celebre spot. A dispetto del cognome, Serena Krall è una cantante lucana il cui repertorio strizza l’occhio ai grandi successi della bossa nova e della musica brasiliana.