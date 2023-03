Nobili non si candida "Grazie, ma non posso Il Pd qui è un’anomalia: il più arretrato d’Italia"

di Giacomo Giampieri

Grato nei confronti di chi lo avrebbe voluto candidato a sindaco, ma non cede alle lusinghe di Altra Idea di Città, Verdi, Movimento 5 Stelle e civici. E così, a sinistra, tramonta anche l’ipotesi Andrea Nobili. "Ringrazio, tuttavia non posso accogliere la proposta", dichiara l’avvocato anconetano prima di precisare le ragioni del diniego al Carlino.

"La principale: di tempo ne rimane poco, ma ritengo che il centrosinistra debba andare unito alle elezioni. L’impegno deve andare nella direzione di ricostruire dalle fondamenta un centrosinistra ampio e plurale, anche ad Ancona. Eppure nel capoluogo viviamo una situazione paradossale", la riflessione di Nobili, la cui estrazione è nota: "Sono socialdemocratico, ma sono rimasto sempre lì, in quel campo. A differenza di altri". Coerenza, professionalità. Due tra le caratteristiche a lui riconosciute, tanto da essere corteggiato dal polo ambientalista e progressista. Ma non del tutto dal "suo" vecchio Pd, del quale lasciò la tesserà prima di essere nominato garante regionale dei diritti. E proprio ai democrat guarda Nobili, sognando un partito trainante per il centrosinistra e più aperto a sinistra che al centro: "Invece ad Ancona abbiamo uno dei Pd più arretrati d’Italia. I leader politici sono ostaggio delle pulsioni renziane e calendiane (Italia Viva e Azione), preferiscono scendere a patti con alcuni dell’Unione di Centro, che altrove sta con la destra, e al contempo chiudono la porta davanti ad una prospettiva di sinistra. Imboccano la strada contraria che percorrerà la nuova segretaria nazionale Elly Schlein, che ho votato, come pure la nuova leader regionale Chantal Bomprezzi". Nella Dorica ci sono profonde spaccature in quell’ala politica, soprattutto sui temi: "Schlein e Conte (M5s) dialogheranno, mentre a livello locale sono botte da orbi tra il Pd e persino i Verdi sull’Area marina protetta, sulla stazione marittima. È questo l’orizzonte ambientalista del Partito Democratico? Sono preoccupato. In tutti questi anni si è solo pensato a riempire il vuoto politico con la pratica amministrativa. E chi ha provato ad elaborare un pensiero, non dico critico, ma non allineato, è stato ostracizzato. Che strano: uno come me in sintonia con la Schlein e in contrapposizione con il Pd anconetano". Seppure difficile viste "le posizione troppo lontane", Nobili confida ancora in una coalizione di centrosinistra larga, capace di costruire ponti e non muri: "Si prenda a modello Jesi, dove il centrosinistra ampio e partecipato, dalla Sinistra radicale ai centristi, passando per il Pd ha vinto con merito. Altrimenti il rischio è di consegnare la città alla destra. Temo possa accadere, ma forse siamo ancora in tempo. Ci spero". Intanto, ringraziando ancora, si defila sulla possibilità di una sua candidatura: "Al momento non vedo come, né con chi".